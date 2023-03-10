"До самого конца": Деми Мур поехала проводить Брюса Уиллиса в последний путь

Легенда Голливуда Брюс Уиллис находится на грани жизни и смерти. Один из самых высокооплачиваемых американских актеров сегодня вынужден бороться с тяжелейшим заболеванием. Врачи диагностировали у него афазию. В ходе исследований медики также установили, что недуг прогрессирует.
Более точный диагноз, который озвучивают специалисты, – лобно-височная деменция. У актера на фоне болезни возникли серьезные проблемы с речью и общением. Брюс Уиллис вынужден противостоять и другим симптомам прогрессирующей болезни.
Однако разум актера постепенно угасает. О состоянии его здоровья периодически в социальных сетях сообщает супруга, фотомодель Эмме Хеминг, которая моложе звезды фильма "Крепкий орешек" на 23 года. Кстати, на их свадьбе присутствовала не менее популярная американская актриса Деми Мур, которая приходится артисту бывшей женой.
Их семья распалась в 2000 году после 13 лет совместной жизни. У актеров есть трое совместных дочерей. Очевидно, что Деми Мур до сих пор тепло относится к бывшему супругу. По утверждению ряда источников, она даже поехала помогатьЭмме Хеминг ухаживать за 67-летней угасающей звездой.
Деми Мур собирается проводить Брюс Уиллис в последний путь. Источник британского таблоида Daily Mail утверждает, что актриса "не уедет до самого конца". При этом супруга актера опровергает эту версию.