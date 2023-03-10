Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
партнеры
Пятница
10 марта
Лента новостей
08:20
"Идеальное время": какие овощи нужно посадить в марте
08:00
Новая Москва дешевеет быстрее всего
06:16
"До самого конца": Деми Мур поехала проводить Брюса Уиллиса в последний путь
04:23
Как часто нужно мыть полы: мнение врача
02:27
Ввод жилья бизнес-класса вырастет на 49%
00:01
Тарас Бессонный: традиции и приметы на 10 марта
22:09
"Любим": упокоенную при священнике Стриженову усыпали цветами на холодной земле
21:40
"Все органы": заколотых средь бела дня детей Оксаны Самойловой пробило насквозь
21:20
И поделом! Содравшая с Джигарханяна целое состояние Цымбалюк-Романовская кукует за решеткой
21:00
На последнем месяце: забеременевшая двумя Подольская показала животик
20:40
Вызвали скорую: обессилевшему Гармашу потребовалась неотложка
20:20
"Затронет весь мир": экстрасенс заявила о грядущих авиакатастрофах
20:00
Беременным и родителям: Условия выплат социального пособия на детей перечислил специалист
19:40
"Зарабатывать деньги себе на еду": покинувшая Россию Бузова взвыла от голода
19:20
Ушел к Богу: не дожившего до 45 лет Дюжева предали святой земле
19:00
"Большая любовь": шоу с участием Абдразакова и звезд Большого театра вызвало резонанс
18:40
Хочется выделяться элегантностью?
18:20
Ей в Израиле выделят место: на выкупленный Пугачевой участок на кладбище посягают чужие люди
18:00
"Валяюсь на помойке": скинувший штаны Панин вывалил все добро наружу
17:40
72-летней вдове повсюду слышится голос покойного Кобзона
17:20
С Богом: дорогие удовольствия Псково-Печерского монастыря
17:00
Пока мужика дома нет: полуголая невестка Королевой гуляет без белья
16:40
"Страшно": фото ушедшего Костомарова вызвало приступ тошноты
16:20
"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу
16:00
Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 20 марта
15:40
"Люблю": Стареющую вдову Миронова застукали с молодым
15:20
Четыре раза развелась, сдала сына в интернат и осталась одна: что случилось с актрисой Лужиной
15:00
Авербух призвал поддержать раздавленную трагедией семью Костомарова: Страшное испытание
14:40
"Сложный период": Изменивший Газманов объявил о разрыве с женой после 20 лет брака
14:20
"Стареешь": 40-летнюю лицемерку Бородину подняли на смех
14:00
"Она уже как ребенок": немощная запуганная Пугачева повисла камнем на шее мужа-иноагента
13:40
В Чите в жилом пятиэтажном доме взорвался газ
13:20
Большое горе: душераздирающие кадры из дома вдовы Этуша
13:00
Возвращение блудного сына: скандальный Батрутдинов занял место ушедшего в иной мир Маслякова
12:40
"Похожа на Аллу": Галкин* променял больную старуху Пугачеву на молодую красотку
12:20
В Нижневартовске мужчина взял в заложники ребенка и открыл огонь с балкона жилого дома
12:00
"Желаю так и держаться позиции": отец предателя Урганта не смог найти других слов
11:40
Смерть неизбежна: Колдун сообщил о заказавших приворот на долгий и мучительный уход Костомарова конкурентах
11:20
"Всем свистит": раскрыли баснословные доходы надувшей россиян на круглую сумму Волочковой
11:00
"Рискует остаться в России": адвокат похоронил надежды Пугачевой
10:40
Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР и пропал
10:20
"Хочет просто секса": выставившую зад Бузову поймали среди фаллосов
10:00
Герой Украины: всплыла настоящая фамилия плюнувшей на Россию Софии Ротару
09:40
"Козлина!": Примчавшего в Санкт-Петербург балабола Галкина* растерзала разъяренная толпа
09:20
Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай
09:00
"Никакого отношения ко мне не имеет": отказавшийся от семьи Пресняков публично унизил полуголую жену
08:40
"Их брак развалится": развод принца Гарри и Меган Маркл предали огласке
08:20
Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе"
08:00
Эколог рассказал о возможных последствиях вспышки на Солнце
06:09
Скандалы и капризы: как Меган Маркл заставила весь мир ненавидеть себя
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу
"Страшно": фото ушедшего Костомарова вызвало приступ тошноты
"Козлина!": Примчавшего в Санкт-Петербург балабола Галкина* растерзала разъяренная толпа
И поделом! Содравшая с Джигарханяна целое состояние Цымбалюк-Романовская кукует за решеткой
"Очень-очень красивый": расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца
"Сложный период": Изменивший Газманов объявил о разрыве с женой после 20 лет брака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"До самого конца": Деми Мур поехала проводить Брюса Уиллиса в последний путь

У актеров есть совместные дети.
прочитано 781 раз

Легенда Голливуда Брюс Уиллис находится на грани жизни и смерти. Один из самых высокооплачиваемых американских актеров сегодня вынужден бороться с тяжелейшим заболеванием. Врачи диагностировали у него афазию. В ходе исследований медики также установили, что недуг прогрессирует.

ПО ТЕМЕ

Прощай, легенда! Известие об уходе Брюса Уиллиса повергло мир в шок

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Более точный диагноз, который озвучивают специалисты, – лобно-височная деменция. У актера на фоне болезни возникли серьезные проблемы с речью и общением. Брюс Уиллис вынужден противостоять и другим симптомам прогрессирующей болезни.

Однако разум актера постепенно угасает. О состоянии его здоровья периодически в социальных сетях сообщает супруга, фотомодель Эмме Хеминг, которая моложе звезды фильма "Крепкий орешек" на 23 года. Кстати, на их свадьбе присутствовала не менее популярная американская актриса Деми Мур, которая приходится артисту бывшей женой.

Их семья распалась в 2000 году после 13 лет совместной жизни. У актеров есть трое совместных дочерей. Очевидно, что Деми Мур до сих пор тепло относится к бывшему супругу. По утверждению ряда источников, она даже поехала помогатьЭмме Хеминг ухаживать за 67-летней угасающей звездой.

Деми Мур собирается проводить Брюс Уиллис в последний путь. Источник британского таблоида Daily Mail утверждает, что актриса "не уедет до самого конца". При этом супруга актера опровергает эту версию.

Брюс Уиллис. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2023, 06:16 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу

Что произошло с Волочковой?
Шоу-бизнес

"Валяюсь на помойке": скинувший штаны Панин вывалил все добро наружу

Панин не стыдится себя
Шоу-бизнес

Вызвали скорую: обессилевшему Гармашу потребовалась неотложка

Гармаш еле ворочал язык
Шоу-бизнес

"Зарабатывать деньги себе на еду": покинувшая Россию Бузова взвыла от голода

Бузова шокировала откровением

Гороскоп

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Здоровье

"Ни в коем случае": что опасно дарить на 8 марта по мнению врача
Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни
Почему мы не чувствуем боль и чем это грозит: объяснил врач
"Для хорошей кожи и женской красоты": как выбрать полезные финики

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+