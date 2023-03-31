Вспоротый сломанными костями Дроздов госпитализирован повторно после реанимации

Переломанный Николай Дроздов сам сдался врачам.

Телеведущий Николай Дроздов в очередной раз оказался в больнице. На этот раз он сам позвонил в клинику и сообщил об ухудшении состояния. Друг ведущего художник Константин Мирошник рассказал о его самочувствии и отметил, что ему необходимо восстановление организма после полученной травмы.

"Он сам туда лег. Он же даже не в больнице, там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо. Сегодня с ним разговаривал, вчера. Нормально, бодренький. Так что Николай Николаевич у нас молодчина!", – рассказал художник.

Мирошник также отметил, что Николай Дроздов в хорошем настроении и недавно поздравлял коллег по телефону с Днем работнков культуры, сообщает телеканал "360".

Напомним, в конце января Николай Дроздов был госпитализирован с переломом ребер. Ведущийоступился и упал на улице, но сразу в травмпункт не поехал. Спустя время выяснилось, что сломаное ребро проткнуло Дроздову легкое, и началось воспаление. В итоге звезда оказалась в реанимации. Полчается, что сломанные кости буквально вспороли Дроздову легкое, и на этот раз госпитализация повторная. Не удивительно, что после такой травмы требуется длительная и качественная реабилитация.