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"Ненавижу": Злющая Седокова раскрыла истинное отношение к мужу после слухов о разводе

Седокова не смогла молчать
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В прошлом году вокруг брака экс-солистки "ВИА Гры" ходило много тревожных слухов. Поговаривали, что певица находится на грани развода со своим молодым мужем Янисом Тиммой. Причем время от времени Анна Седокова сама давала поводы для подобных сплетен: то в отсутствие любимого устраивала горячие танцы с братом Тимати, то уезжала куда-нибудь одна, то публиковала грустные посты.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

В конце концов артистка решила поставить точку и объяснить, что происходит в ее семье. И, как оказалось, там царит гармония. По крайней мере, так показалось, когда она разместила трогательные кадры с фотосессии, где собрались вместе все ее дети и молодой возлюбленный.

Анна Седокова, к слову, продолжает демонстрировать идиллию в своем браке. Недавно, к примеру, на ее странице появились кадры из спортзала, дающие понять, что тренируются супруги вместе. Кому-то это могло бы показаться милым, но не певице, которую такой совместный досуг, кажется, не очень радует.

"Ненавижу, когда меня тренирует муж", – раскрыла истинное отношение к Янису Тимме во время занятий злющая артистка.

Она объяснила, что спорт под руководством выносливого баскетболиста дается ей нелегко. А на фоне серьезного отношения к тренировкам он контролирует нагрузку любимой и не терпит безделья.

"В общем, он платит мне, чтобы я с ним тренировалась. Знайте", – с иронией отметила в своем микроблоге Анна Седокова.

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 10:20 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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