Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали

Аллы Пугачевой не стало.

Примадонна вместе с семьей уехала в Израиль, по слухам, с концами. Отъезд обернулся настоящим скандалом, когда из-за одной фразы ее обвинили в том, что она оплевала россиян. Алла Пугачева ни с того ни с сего назвала соотечественников "холопами", что, ожидаемо, не на шутку их разгневало.

Очевидно, что количество поклонников у артистки убавилось. Об этом можно судить хотя бы комментариям в социальных сетях, в которых люди пишут о том, что разочаровались в своем кумире. В России, к слову, ее тоже не все ждут. Что уж говорить, от нее отвернулись те, от кого меньше всего этого ожидали.

Напомним, что одной из любимых площадок Аллы Пугачевой для выступлений был БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. В этом месте она давала концерты около двадцати раз, начиная с 1978 года. Там же весел портрет Примадонны, который, как выяснили журналисты, неожиданно исчез. Получается, что ее тайно, без каких-либо объявлений ликвидировали из здания. Фотография на стене не дожила до важного события – юбилея певицы, ведь в следующем году ей стукнет 75 лет.

Пропажу, как оказалось, заметили фанаты артистки. Кто-то этому наверняка оказался рад: мол, она заслужила это за отношение к соотечественникам. А кто-то, как сообщается, уже требует вернуть портрет на место. Сама Алла Пугачева пока никак не отреагировала на произошедшее.