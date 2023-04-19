"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик

Алла Пугачева не смогла скрыть свое истинное лицо.

Алле Пугачевой 74 года, при этом она старается держать марку и всегда выглядеть на все 100, ведь она мать двух маленьких детей, и должна соответствовать своему статусу.

Больше года назад Алла Пугачева вместе с мужем и детьми Лизой и Гарри уехали из России и обосновались в Израиле, где Примадонна проводит большинство своего времени. В прошлом году летом она улетала из жаркого Израиля в Латвию к подруге Лайме Вайкуле, так как не переносит жару из-за обостряющейся подагры.

Не удивительно, что кожа Аллы Пугачевой под постоянным палящим солнцем тоже сильно страдает. На каждом новом снимке, опубликованном в Сети, лицо Пугачевой выглядит сильно отретушированным, за что артистку постоянно попрекают.

15 апреля Алла Пугачева отпраздновала 74-летие. Артистка опубликовала очередное фото, на котором предстала резко изменившейся, натянутой и распухшей. Поклонники с трудом узнали в юной упругой девице Аллу Борисовну под фильтрами.

В своей публикации Алла Пугачева поблагодарила всех за поздравления, но читатели телеграм-канала "Дни.ру" не удержались от обсуждения лица Примадонны на фото. Судя по комментариям, в своих фантазиях фанаты резко сорвали с нее парик и продумали дальнейший план действий.

"Какой уродский фотошоп"; "Всем бы выглядеть так в ее возрасте!"; "Да упаси боже так выглядеть, как она"; "Лицо штопанное перештопанное"; "Обрюзгло, как у запойных алкашей. Парик снять, умыть и перекреститься от такой красоты", – написали критики об Алле Пугачевой.