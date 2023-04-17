"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской

Любовь Успенская не устояла под напором Николая Баскова.



Пока одни артисты жалуются на простои и плохие заработки, Любовь Успенская буквально отбивается от предложений. Не успела она сняться в проекте "Две звезды. Отцы и дети", как ее уже пригласили выступить на мероприятии в Казахстане, где компанию на сцене ей составил Николай Басков.

Белокурые артисты исполнили для публики свой хит "Большая любовь", который был впервые презентован полтора года назад. Николай и Любовь весь номер находились на минимальном расстоянии друг от друга, поддерживали тактильный контакт и буквально не могли оторвать друг от друга взгляд. И как только их номер закончился, они сблизились еще сильнее...

Николай Басков спросил свою партнершу по сцене о том, находится ли она сейчас в отношениях или нет. На это Любовь Успенская ответила ему, что сердце ее, как и ее постель, если говорить иными словами, свободны, но она питает надежду на то что именно Николай сможет изменить ситуацию.

"Больше не осталось красивых блондинов в нашей стране" – нежно промурлыкала Любовь гладя Николая кончиком носа.

Сразу же после этого Николай Басков обсосал манящий ротик раздразнившей ее своими прикосновениями Любови Успенской. Набросился он на женщину со страстными поцелуями, от напора которых 69-летней блондинке даже пришлось откинуть свое стройное тело назад.

После этого Любовь начала исполнять свою коронную песню "К единственному, нежному", а взбудораженным фанатам не оставалось ничего, кроме как пересматривать видео страстного сближения.

"Ну зачем слова, все ясно без слов, к нам опять пришла большая любовь", – пели Николай Басков и Любовь Успенская перед тем, как перейти к поцелуям.



