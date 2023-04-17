Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол

Появившаяся перед фанатами Пугачева испугала их до трясучки.



Пару дней назад Алла Пугачева отметила свой День рождения. Новоявленной гражданке Израиля исполнилось 74 года. Со страниц своего блога она, выждав некоторое время, обратилась ко всем тем, кто поздравил ее с прошедшим праздником.

Только вот с фотографии, под которой и была размещена благодарность, смотрела личность мало похожая на виновницу торжества. Перетянутое лицо демонстрировало глубокие борозды, рот деформировался, а нос резко осел вниз... Матерь божья!



Как сразу же поняли подписчики Примадонны, дело вновь не обошлось без приложений для изменения внешности. За это изуродованной как зомби Алле Пугачевой буквально воткнули осиновый кол, которым стали претензии в том, что в обработке снимков она не видит берегов. То внезапно окажется ровесницей младшей дочери, то и вовсе будто лишится рельефа кожи под воздействием разглаживающих фильтров.

"Боже,кто это?", "Не кто это, а что это?", "Кукуха совсем съехала", "Вся перекроенная до неузнаваемости, такая и внутри. Чужая", "Можно подретушировать, но не до такой же степени", "Девушка легкого поведения стала", "Что за зомби на фото" – написали испуганные подписчики Аллы Пугачевой.





