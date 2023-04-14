Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое

Последние несколько лет стали непростыми для российского певца Николая Баскова. Он перенес утрату отца, который не смог победить рак. Кроме того, проблемы со здоровьем начались и у самого Николая Баскова. Он сильно изменился внешне в худшую сторону, пополнел и словно распух. Конечно, все это видно невооруженным глазом всем поклонникам.
Тем не менее, жизнь продолжается, и Басков снова выступает и снимается в разных проектах. Артист старается держать марку, волосы — самое дорогое. Особенное внимание он всегда уделяет своей прическе, ведь "натуральный блондин" должен быть один такой на всю страну.
Стилист Николая Баскова Александр Наумко в беседе с Пятым каналом раскрыл секрет идеального блонда певца. По его словам, они с Басковым перепробовали уже все, и в разное время красились в разные оттенки, но блонд – это действительно его.
"Мы меняем на самом деле прически: цвет, длину, как-то возвращаемся к тому, что изначально нам подошло: и удобно, и красиво, и стильно", – рассказал стилист.
Стоит отметить, что у Николая Баскова, как и у Романа Костомарова, "пунктик" на контроле за шевелюрой. Олимпийский чемпион никогда не скрывал свою привычку носить фирменную хип-хоп шапку. Спортсмен говорил, что эта шапка часть его имиджа. Поэтому шапка – это своего рода тоже шевелюра для него, как фирменный блонд для Баскова.