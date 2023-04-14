Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое

Николай Басков перепробовал уже многое, но все бесполезно.

Последние несколько лет стали непростыми для российского певца Николая Баскова. Он перенес утрату отца, который не смог победить рак. Кроме того, проблемы со здоровьем начались и у самого Николая Баскова. Он сильно изменился внешне в худшую сторону, пополнел и словно распух. Конечно, все это видно невооруженным глазом всем поклонникам.

Тем не менее, жизнь продолжается, и Басков снова выступает и снимается в разных проектах. Артист старается держать марку, волосы — самое дорогое. Особенное внимание он всегда уделяет своей прическе, ведь "натуральный блондин" должен быть один такой на всю страну.

Стилист Николая Баскова Александр Наумко в беседе с Пятым каналом раскрыл секрет идеального блонда певца. По его словам, они с Басковым перепробовали уже все, и в разное время красились в разные оттенки, но блонд – это действительно его.

"Мы меняем на самом деле прически: цвет, длину, как-то возвращаемся к тому, что изначально нам подошло: и удобно, и красиво, и стильно", – рассказал стилист.

Стоит отметить, что у Николая Баскова, как и у Романа Костомарова, "пунктик" на контроле за шевелюрой. Олимпийский чемпион никогда не скрывал свою привычку носить фирменную хип-хоп шапку. Спортсмен говорил, что эта шапка часть его имиджа. Поэтому шапка – это своего рода тоже шевелюра для него, как фирменный блонд для Баскова.