Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Пятница 14 апреля

17:20Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж 17:00Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами 16:40"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 16:20Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет 16:00"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок 15:40Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом 15:20"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым 15:00В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник 14:20Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым 14:00Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой 13:20"Камни будут с неба лететь": пронзительное высказывание Орбакайте о живущей с иноагентом Пугачевой 13:00Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя 12:40Возбудила Байдена: Леди Гага получила пост в Белом доме 12:20Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым 12:00Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности 11:40Кормят из трубочки: Тяжелобольной малышке Орловой стало хуже 11:20Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки 11:00Скучающий по России Милохин и мечтающая о Каннах Бузова: 8-й выпуск "На Днях" 11:00Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс" 10:40Клубные дома в Москве подорожали на 64% 10:20Когда отключат отопление в Москве 10:10У Собчак траур: умер Богомолов 10:00В Казани наценка на жилье достигает 103% 09:20"Операция была необходима": Изуродовавшая себя Агузарова вышла в люди с новым лицом 09:00Росстат отчитался о ценах на стройматериалы 08:40Нетипичная Москва: современные шедевры столичной архитектуры 08:20Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог 08:01"Должен помогать на передовой": соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине 06:22Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет 04:19Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху 02:19Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл 00:30Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог 21:594 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас 20:57"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 19:52"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой 18:44Помогу родной Украине: Ротару продает крымскую недвижимость за два с лишним миллиарда 18:37"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой 17:50"Выходят за грани": сыгравший "холопа" Милош Бикович горячо ласкает невесту под камерами 17:00Умерла "британская Коко Шанель": не стало создательницы мини-юбок Мэри Куант 16:40В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная" 16:20Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным 16:00"Отказ от еды, тошнит кровью": Малышку родившей Орловой увезли в больницу с опасным диагнозом 15:40В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма 15:20Ждет суд: Устроившая разврат перед толпой Волочкова по уши вляпалась 15:00Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак 14:40Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину 14:20Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN 14:20"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова 14:00Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость! 13:40"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами

Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами
156

Куркова выглядит довольной в ожидании малыша.

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова завоевала славу "девушки без возраста". Звезде 42 года, однако она однозначно выглядит намного моложе своих лет. Куркова является одной из самых востребованных актрис на сегодня, при этом она умудрилась в тайне от поклонников устроить свою личную жизнь, да еще и забеременеть.

Равшана Куркова долгое время скрывала от поклонников рождение первенца в 2020 году. Лишь спустя год после его появления на свет она раскрыла карты и стала показывать сына Гаспара, отцом которого является наследник миллионера из Карабаха Сергей Амарян. Но как выяснилось, два года назад пара распалась. Поговаривают, что Амарян изменил курковой с ее же приятельницей.

На днях Куркова опубликовала в своем аккаунте фото 2016 года. Это было время перед родами, когда о ее планах на материнство еще никто не знал. На фото подтянутая Куркова предстала в бикини салатового цвета с черными и белыми полосками. Купальник соблазнительно открывал ее животик, а мокрые волосы струились по плечам. На запястье Куркова надела браслет в тон купальнику. На снимке актриса выглядит беззаботной и радостной, еще не обремененной семейными делами. Сегодня же она счастливая мама.

14 апреля 2023, 17:00
Равшана Куркова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Климова и Куркова блеснули на кинопремьере

Актер Сергей Шакуров и его сын Марат.
Актер Анатолий Белый и его супруга дизайнер Инесса Москвичева.
Актер Гойко Митич.
Актриса Равшана Куркова.
Актриса Екатерина Климова.
Александр и Екатерина Стриженовы.
Актер Сергей Безруков.
Актер Гоша Куценко с женой Ирина Скриниченко.
Актриса Мария Кожевникова.
Телеведущая Анна Чапман.

По теме

Собчак, Куркова, Табаков и другие звезды номинированы на премию Rock&Book

Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж

Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж
Певица уже два года без мужского тепла рядом. Пришло время меня это положение дел. Полина Гагарина к 36 годам успела дважды побывать в браке.

"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода

"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода
Елизавета Боярская предстала рядом с близким человеком. Талантливые артисты Елизавета Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке уже много лет.

Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом

Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом
Виталина Цымбалюк-Романовская закатила глаза от удовольствия. Пианистка и бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ведет светский образ жизни.

"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым

"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым
Ксения Собчак угодила в неприятную ситуацию. С прошлого года гуляют слухи о том, что в браке журналистки и режиссера не все гладко.

Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым

Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым
На прощание с Эдуардом Багировым прибыли звезды. 12 апреля россияне узнали печальную новость: на 48-м году жизни скончался автор романов "Гастарбайтер" и "Идеалист".

Выбор читателей

12/04СрдАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 13/04Чтв"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 13/04Чтв4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас 13/04ЧтвРодившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка 12/04Срд"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру 12/04Срд"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом