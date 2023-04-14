Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами

Куркова выглядит довольной в ожидании малыша.

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова завоевала славу "девушки без возраста". Звезде 42 года, однако она однозначно выглядит намного моложе своих лет. Куркова является одной из самых востребованных актрис на сегодня, при этом она умудрилась в тайне от поклонников устроить свою личную жизнь, да еще и забеременеть.

Равшана Куркова долгое время скрывала от поклонников рождение первенца в 2020 году. Лишь спустя год после его появления на свет она раскрыла карты и стала показывать сына Гаспара, отцом которого является наследник миллионера из Карабаха Сергей Амарян. Но как выяснилось, два года назад пара распалась. Поговаривают, что Амарян изменил курковой с ее же приятельницей.

На днях Куркова опубликовала в своем аккаунте фото 2016 года. Это было время перед родами, когда о ее планах на материнство еще никто не знал. На фото подтянутая Куркова предстала в бикини салатового цвета с черными и белыми полосками. Купальник соблазнительно открывал ее животик, а мокрые волосы струились по плечам. На запястье Куркова надела браслет в тон купальнику. На снимке актриса выглядит беззаботной и радостной, еще не обремененной семейными делами. Сегодня же она счастливая мама.