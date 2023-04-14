"Операция была необходима": Изуродовавшая себя Агузарова вышла в люди с новым лицом

Народ ахнул при виде Жанны Агузаровой.

В последние годы российская королева рок-н-ролла стала на себя не похожа. После длительного перерыва в 2021 году она вышла в свет и поразила народ внешними преображениями (если это можно так назвать). Жанна Агузарова, конечно, помолодела, однако ее лицо натолкнуло публику на разговоры о неудачной пластике.

У артистки изменился разрез глаз, а также увеличились губы и скулы. Кто-то писал в соцсетях, что для своих лет звезда выглядит неплохо. А кто-то был более суров к артистке и отмечал, что она изуродовала себя. "Мне страшно на нее смотреть", – говорили люди на просторах Интернета и призывали кумира остановиться.

Кажется, Жанна Агузарова услышала молитвы своих поклонников. Недавно она вышла в люди с абсолютно новым лицом. Снимок появился в соцсетях, и на нем перед россиянами королева рок-н-ролла предстала с аккуратными губами и без кожных наполнителей. Звезда выглядит очень естественно, чем не смогли не восхититься фанаты. Народ буквально ахнул!

"Тот самый случай, когда операция была жизненно необходима. Как хорошо, когда можно исправить ошибки", – цитирует комментарии пользователей Пятый канал.

Стоит отметить, что сама певица предпочитает не комментировать слухи о перенесенных хирургических вмешательствах. Да, и в ответ на критику в адрес своей внешности она молчит. Жанна Агузарова уже давно ведет довольно затворнический образ жизни, но, может быть, с обновленной внешностью ей захочется выходить в свет чаще.