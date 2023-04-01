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Суббота 1 апреля

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Аборт, развод с мужем и трагическая гибель пасынка: испытания судьбы Ольги Дроздовой

Аборт, развод с мужем и трагическая гибель пасынка: испытания судьбы Ольги Дроздовой
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Судьба не раз подкидывала актрисе новые трудности

Сегодня, 1 апреля, Ольга Дроздова отмечает день рождения. В свои 58 лет актриса может похвастаться не только успехами в карьере, но и идиллией в личной жизни. Она построила крепкий брак с Дмитрием Певцовым и стала замечательной мамой для единственного сына Елисея. Однако путь к счастью звезды был долгим и непростым.

Далеко не все знают, что до встречи с Дмитрием Ольга успела связать себя узами брака с другим. В 24 года она пошла в загс с актером Александром Боровиковым. Однако семейная жизнь оказалась совсем не такой, как представляла артистка. По словам Дроздовой, ее с первой же встречи невзлюбила свекровь. Мать Боровикова считала, что провинциальная невестка преследует корыстные цели и живет с ее сыном лишь ради прописки. Через два года Ольга поняла, что союз не спасти, и подала на развод.

После расставания с первым мужем артистка зареклась не связывать себя узами брака. Но все изменилось, когда в ее жизни появился Дмитрий Певцов. Коллеги по цеху встретились на съемках фильма "Прогулка по эшафоту" и вскоре поняли, что не могу друг без друга. Актер несколько лет уговаривал возлюбленную выйти за него замуж, а в 1994 году добился своего. Дмитрий заманил Ольгу в загс хитростью, выдумав съемки, и та не смогла устоять.

К сожалению, совместная жизнь пары далеко не всегда была похожа на сказку. Супруги 15 лет мечтали о детях, но не могли стать родителями. Все это время Дроздова винила в неудачных попытках забеременеть себя. По мнению звезды, ей пришлось расплачиваться за аборт, который она сделала в молодости. К счастью, в 2007-м непростой период оказался позади. У пары родился долгожданный сын Елисей.

Спустя пять лет после прибавления семью сотрясло еще одно испытание. В 2012 году сын Дмитрия от первого брака, Даниил, трагически погиб. Молодой человек выпал из окна во время дружеской вечеринки, спасти его не удалось. Ольга переживала смерть пасынка вместе с любимым мужем и помогала ему справиться с горем. Трагедия сплотила супругов еще больше и сделала семью крепче.

1 апреля 2023, 11:06
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

Актриса Алена Бабенко.
Актер Дмитрий Певцов с сыном Елисеем.
Наследник Певцова вручил Галине Волчек цветы.
Актеры Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов и Василий Мищенко.
Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с сыном Елисеем.
Актриса Светлана Иванова.
Актриса Лия Ахеджакова.
Актеры Марина Неелова и Илья Лыков.
Актер Иван Стебунов.
Актер Валентин Гафт.

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