"Коричневая головка": разгоряченный Певцов показал интимное место

Поклонники узнали новую сторону Дмитрия Певцова.

Актер и певец Дмитрий Певцов проявляет активную общественную позицию. Так, он высказывается и об уехавших артистах, и о возможном будущем своей страны. Не остался без внимания и кинематограф. Больше всего досталось недавно вышедшему на экраны фильму о Чебурашке.

По мнению 59-летнего певца, фильм не подходит российскому зрителю. В нем нет положительных персонажей, которых сыграли люди. А еще в фильме нет положительного образа работающей матери. Судя по всему, разгоряченный спорами о нравственности Дмитрий Певцов решил продвигать в массы именно такую социальную установку.

Поклонники не оценили критических комментариев мужчины. Более того, им удалось найти архивные кадры актера в костюме… Чебурашки. На Дмитрия Певцова обрушился шквал язвительных сообщений.

Поклонники не стали сдерживать своего порыва, ведь на фото артист показал интимное место во всей красе. Все дело в костюме Певцова. Торс актера прикрыт тканью в полоску, идеально состыкованной на швах. А вот прямо на причинном месте дизайнер костюма решил включить оригинальность и подчеркнуть мужское достоинство.

"Коричневая головка", "Чебурашка с явно выраженными гендерными признаками", "Все правильно сказал, зачем детей приучают к бесполому существу", — рассуждают зрители.