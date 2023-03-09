Ушел к Богу: не дожившего до 45 лет Дюжева предали святой земле

Дюжева одели как на праздник.

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев известен не только своими ролями в кино, но и добрыми делами. В детстве Дюжев рос в неверующей семье и пришел к христианству совершенно случайно.

Однажды ему было очень тяжело морально, и он пошел бродить по улице куда глаза глядят. Было холодно, и маленький Дюжев забрел в храм, где в это время шло елеопомазание. Священник заметил грустного мальчика, пригласил и помазал ему лоб. Они заговорили, и получилось своеобразная исповедь. С тех пор Дюжев обрел веру и покой в душе, таким образом ушел к Богу, и назад к атеизму уже не возвращался.

Дома Дюжева ждало большое удивление. Его встретили не с упреками, а с теплотой и любовью, какой раньше он не видел. А родители Дюжева поняли, как дорог им их сын.

На днях актера предали святой земле, пригласив на съемку в монастырь. Артист опубликовал в телеграм-канале видео, на котором прямо из храма поведал поклонникам о чудесах Нектария Пентапольского. Рубрика "Издательство Сретенского монастыря" пришлась по душе фанатам Дмитрия Дюжева. Они поблагодарили звезду за интересный рассказ.

Некоторые посчитали, что в будущем актер может уйти в монастырь, как некоторые его коллеги в возрасте. Дмитрий Дюжев с головой ушел в религию совсем молодым — нынче он не дожил еще и до 45 лет.