"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу

Что произошло с Волочковой?

Балерина всея Руси серьезно напугала своих поклонников 8 марта. Пока все вокруг публиковала снимки с цветами и подарками, в микроблоге блондинки появился очень странный кадр. Взглянув на него, фанаты нашла Анастасию Волочкову в снегу и без одежды.

А еще без признаков жизни, ведь фотография – сам по себе не живой предмет, а их герои замирают. По непонятным причинам артистка вырезала свое тело с длинными ногами и поместила на картинку с глыбами льда и морскими котиками. В общем, кажется, что артистка в одном топике и коротеньких шортиках оказалась где-то в Лапландии, о которой грезила пару месяцев назад.

Таким занимательным изображением Анастасия Волочкова решила поздравить россиян с весенним праздником. Правда, пользователи не совсем поняли задумку балерины и связь глыб льда с Международным женским днем. Неудивительно, что многие принялись искать в фотографии какие-то знаки.

Особо злобные комментаторы стали писать, что блондинка, мол, сходит с ума. "Мозг быстро отмирает", – с иронией написал кто-то. Ее даже отправили в больницу – к клиническому психологу, который по этой фотографии сможет поставить диагноз. Но среди поклонников нашлись люди, которые прониклись снимком и нашли в нем глубокий смысл.

"Тонкая ассоциация со льдом в сердце Анастасии, а мужчины вокруг подобно тюленям, и ластой не пошевелят", – поделилась своим видением поклонница Анастасии Волочковой.