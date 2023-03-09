Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
партнеры
Четверг
9 марта
Лента новостей
15:20
Четыре раза развелась, сдала сына в интернат и осталась одна: что случилось с актрисой Лужиной
15:00
Авербух призвал поддержать раздавленную трагедией семью Костомарова: Страшное испытание
14:40
"Сложный период": Изменивший Газманов объявил о разрыве с женой после 20 лет брака
14:20
"Стареешь": 40-летнюю лицемерку Бородину подняли на смех
14:00
"Она уже как ребенок": немощная запуганная Пугачева повисла камнем на шее мужа-иноагента
13:40
В Чите в жилом пятиэтажном доме взорвался газ
13:20
Большое горе: душераздирающие кадры из дома вдовы Этуша
13:00
Возвращение блудного сына: скандальный Батрутдинов занял место ушедшего в иной мир Маслякова
12:40
"Похожа на Аллу": Галкин* променял больную старуху Пугачеву на молодую красотку
12:20
В Нижневартовске мужчина взял в заложники ребенка и открыл огонь с балкона жилого дома
12:00
"Желаю так и держаться позиции": отец предателя Урганта не смог найти других слов
11:40
Смерть неизбежна: Колдун сообщил о заказавших приворот на долгий и мучительный уход Костомарова конкурентах
11:20
"Всем свистит": раскрыли баснословные доходы надувшей россиян на круглую сумму Волочковой
11:00
"Рискует остаться в России": адвокат похоронил надежды Пугачевой
10:40
Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР и пропал
10:20
"Хочет просто секса": выставившую зад Бузову поймали среди фаллосов
10:00
Герой Украины: всплыла настоящая фамилия плюнувшей на Россию Софии Ротару
09:40
"Козлина!": Примчавшего в Санкт-Петербург балабола Галкина* растерзала разъяренная толпа
09:20
Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай
09:00
"Никакого отношения ко мне не имеет": отказавшийся от семьи Пресняков публично унизил полуголую жену
08:40
"Их брак развалится": развод принца Гарри и Меган Маркл предали огласке
08:20
Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе"
08:00
Эколог рассказал о возможных последствиях вспышки на Солнце
06:09
Скандалы и капризы: как Меган Маркл заставила весь мир ненавидеть себя
04:36
История и эволюция белого халата: как изменилась медицинская форма?
00:09
Иванов день: что нельзя делать 9 марта
22:13
Сколько зарабатывали за одну картину звезды советского кино?
20:31
Медики назвали самый опасный алкогольный коктейль
18:40
"Ксюху позлить": бывший муж Бородиной испоганил ее юбилей продуманной провокацией
18:16
"Этого щенка накачали": боевитый Пригожин разобрался с бомжующим Милохиным
18:00
"Нужно заслуживать любовь": Собчак пытается удержать ускользающего Богомолова от развода
16:40
Врач вынес вердикт заявившей об ожирении Седоковой: Это очень важно
16:20
"Она не стабильна": стало известно о шатком состоянии Ивлеевой
15:20
"Одна сплошная ложь": на оставшуюся без лица Пугачеву набросилась озлобленная толпа
14:40
"Перспектив нет": на внезапно ушедшей Гузеевой поставили крест
14:20
"Материнский инстинкт отсутствует": бросившая новорожденную дочь Орлова улетела тусоваться
13:14
"Дальше – больше": похваставшаяся животом жена Прилучного умыкнула чужую одежду
12:01
"Очень-очень красивый": расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца
11:00
"У нас взаимоотношения": Басков признался в нарастающем напряжении с Киркоровым
08:07
Что посмотреть в марте: лучшие сериалы месяца
06:20
Сияющее лицо и вечная молодость: Как выбрать сыворотку для кожи
04:16
Гребущий деньги лопатой Михайлов отказался от помощи стилистов: Я одеваюсь сам
02:32
"Ни в коем случае": что опасно дарить на 8 марта по мнению врача
00:00
Праздник 8 марта: обычаи для православных и не только
21:40
Прошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева
20:00
"Идеальная пара": что известно о "шведской семье" живущих в одном доме Харламова и Асмус
19:40
"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов
19:18
Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать
18:40
Семь лет тюрьмы: российские блогеры-богачи могут оказаться за решеткой за неуплату налогов
18:40
"Очень сложно": объявлено о плачевном положении потерявшей надежду Винер-Усмановой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева
Скрывала: Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию
Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать
"Очень-очень красивый": расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца
"Это было жарко": показавший задницу Киркоров оконфузился у всех на виду
"Дальше – больше": похваставшаяся животом жена Прилучного умыкнула чужую одежду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Авербух призвал поддержать раздавленную трагедией семью Костомарова: Страшное испытание

Фигурист сделал заявление.
прочитано 358 раз

Заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров уже два месяца находится под пристальным наблюдением врачей. Гарантировать, что олимпийский чемпион по фигурному катанию сможет пойти на поправку, не может никто. Напротив, некоторые специалисты уверены, что звезде ледовых шоу сильно повезет, если он вообще выживет.

ПО ТЕМЕ

Смерть неизбежна: Колдун сообщил о заказавших приворот на долгий и мучительный уход Костомарова конкурентах

А ведь все началось с бального подозрения на простуду. На новогодних каникулах фигурист провел несколько выступлений на открытых аренах, однако не позаботился о теплой одежде. В итоге спортсмена пришлось экстренно госпитализировать в больницу.

Врачи клиники в Коммунарке исключили коронавирус, однако Романа Костомарова пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО. Впрочем, его здоровье лишь усилилось: возник сепсис.

Перенасыщение организма пузырьками кислорода привело к развитию гангрены. Чтобы справиться с некрозом тканей, медики приняли решение ампутировать обе стопы фигуриста. Позже также появилась информация, что Роман Костомаров потерял кисти рук.

Что известно точно, медики погрузили спортсмена в медикаментозную кому, чтобы снизить рефлексы. Все это время рядом со звездой находилась его семья. В минувшую среду, 8 марта, продюсер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух поздравил супругу и мать своего коллеги и призвал раздавленную трагедией семью.

Об этом сообщает Пятый канал. "Это поможет Роме [Костомарову] пройти страшное испытание" – подчеркнул Илья Авербух. Он также напомнил, что в России проходит гастрольный тур в поддержку фигуриста.

Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2023, 15:00 Источник: Матч-ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Костомаров кричит из-за Навки

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Герой Украины: всплыла настоящая фамилия плюнувшей на Россию Софии Ротару

Пьеха уговорила поменять паспорт

Шоу-бизнес

Смерть неизбежна: Колдун сообщил о заказавших приворот на долгий и мучительный уход Костомарова конкурентах

Черная магия устранила спортсмена
Шоу-бизнес

"Похожа на Аллу": Галкин* променял больную старуху Пугачеву на молодую красотку

Что случилось с Пугачевой?
Шоу-бизнес

Возвращение блудного сына: скандальный Батрутдинов занял место ушедшего в иной мир Маслякова

Новость о Тимуре Батрутдинове облетела всю "планету" КВН.

Гороскоп

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Здоровье

"Ни в коем случае": что опасно дарить на 8 марта по мнению врача
Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни
Почему мы не чувствуем боль и чем это грозит: объяснил врач
"Для хорошей кожи и женской красоты": как выбрать полезные финики

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+