Четыре раза развелась, сдала сына в интернат и осталась одна: что случилось с актрисой Лужиной

Артистка так не обрела счастья в личной жизни

В свое время Лариса Лужина считалась одной из самых красивых актрис советского кинематографа. Неудивительно, что личная жизнь актрисы была такой же насыщенной, как и ее карьера. Лариса Анатольевна часто теряла голову от любви и четыре раза выходила замуж, надеясь, что это навсегда. Однако все ее попытки обрести счастье заканчивались трагично.

Первым супругом Ларисы Лужиной стал кинооператор Алексей Чардынин. Влюбленные познакомились во время учебы во ВГИКе и связали себя узами брака сразу после получения диплома. Со стороны союз казался идеальным. Однако семейное счастье продлилось всего шесть лет. Говорили, что Чардынин не вынес успеха жены и начал поглядывать налево.

Вскоре после развода в жизни Ларисы Лужиной появился кинооператор Валерий Шувалов. В браке с ним звезда родила своего единственного сына Павла. Однако появление наследника не помешало артистке собственноручно разрушить семью. Спустя семь лет супружеской жизни она потеряла голову от сценариста Владимира Гусакова и предала не только мужа, но и сына.

Разведясь с Шуваловым, Лужина с головой окунулась в работу и новые отношения. Вскоре актриса поняла, что ей совсем не хватает времени на ребенка. Тогда звезда решила временно сдать сына в интернат. Мальчик провел в учреждении два с половиной года. Все это время знаменитая мама забирала его домой лишь на выходные.

Лариса Анатольевна до сих пор винит себя за то, как обошлась со вторым супругом и наследником. Актриса считает, что именно из-за этого поступка она так и не стала счастливой в личной жизни.

Брак звезды с Владимиром Гусаковым просуществовал 10 лет. А затем муж ушел от артистки к другой женщине. Даже после третьего развода Лужина не перестала верить, что сможет обрести настоящую любовь. Ее четвертым избранником стал администратор Вячеслав Матвеев. Однако союз с ним тоже не сделал звезду счастливой. Через пять лет она разошлась с мужем и осталась одна.