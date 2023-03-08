"Дальше – больше": похваставшаяся животом жена Прилучного умыкнула чужую одежду

Супруга Павла Прилучного приделала вещичкам ноги.





Сладким сахарным сиропом веет от каждой публикации Зепюр Брутян по мнению критиков. Молодая жена Павла Прилучного выкладывает теперь либо те фотографии, на которых она запечатлена вместе со своим любимым, либо те, которые сделаны её мужем. Но, если публикация не подходит ни под одно из этих правил, актриса в подписи признается супругу в любви.

Не забывает девушка и рассказывать о грядущем пополнении в семействе. Накануне она поделилась видео роликом, на котором игриво пожаловалась на то, что ей стала мало вся её одежда. Так что теперь жене высокооплачиваемого актёра приходится таскать предметы гардероба из его шкафа.



"Влезаю теперь только в толстовки мужа. Дальше — больше, как говорится", – посмеялась беременная жена Павла Прилучного над тем, что умыкнула чужую одежду.

К слову, похваставшаяся стремительно растущим животом Зепюр Брутян, совсем недавно во всеуслышание объявила о своем положении. До этого свои меняющиеся формы она при выходе в свет скрывала, становясь позади детей своего супруга. Пользователи Сети уверены, что родить своего первенца жена Павла Прилучного должна в мае.





