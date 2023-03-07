Взвывшей о помощи лежачей Кормухиной перекрыли кислород

Кормухина обратилась к народу.

Российская певица Ольга Кормухина летом прошлого года серьезно болела. 62-летняя артистка не смогла присутствовать на свадьбе своего племянника из-за ухудшения состояния. Судя по ее комментариям, тогда певица была практически лежачей.



"Нас с Лешей совсем "развезло". Свалились с температурой оба. Так обидно, хоть плачь. Видимо, напряжение последних месяцев дало знать и наши бренные тела попросились в "отпуск", точнее в самоволку", – рассказывала летом Ольга Кормухина.

Сейчас Кормухина активно ведет соцсети и общается с поклонниками, но на днях у нее случилась беда. Певице буквально перекрыли кислород по непонятной причине. Об этом звезда сообщила в своем аккаунте. Судя по всему, Кормухиной потребуется помощь, так как сама она не понимает, в чем дело.

"Друзья! У меня автоматически исчезли комментарии. Буду разбираться", – написала певица.

Стоит отметить, что Ольга Кормухина всегда без стеснения показывала коготки и говорила людям правду в лицо. Прозвище "кувалда" досталось ей неспроста. Некоторые выходки звезды ограничивались тихими конфликтами, а другие оборачивались крупными скандалами. Среди них публичная критика Аллы Пугачевой, а также конфликт с Филиппом Киркоровым и Азизой.