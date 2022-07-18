"Молимся": сгорающей от недуга лежачей Кормухиной явились ангелы

Фанаты не находят себе места из-за того, что Ольга Кормухина серьезно больна.

1 июня Ольге Кормухиной исполнилось 62 года. Певица всегда без стеснения демонстрировала свой боевой характер и говорила правду в лицо. Некоторые ее выходки звезды заканчивались маленькими ссорами, другие же перерастали в крупные скандалы. Среди самых громких скандалов критика Аллы Пугачевой, ссора с Филиппом Киркоровым и Азизой.

Однако несмотря на несносный характер, Ольга Кормухина является хранительницей семейного очага и пропагандирует традиционные семейные ценности.

На днях она рассказала поклонникам, что ее племянник Серафим наконец женился. Однако сама Ольга Кормухина не смогла присутствовать на торжестве из-за болезни.

"Сегодня в нашем роду прибыло. Оженили моего третьего племянника Серафима. А нас с Лешей совсем "развезло". Свалились с температурой оба. Так обидно, хоть плачь. Видимо, напряжение последних месяцев дало знать и наши бренные тела попросились в "отпуск", точнее в самоволку. Решили не подвергать риску гостей. Смотрим картинки со свадьбы. Хотите, поделюсь? Какие же они юные! Прекрасные! Чистые! Два ангела мои – Серафим и Серафима!" – написала Ольга Кормухина.

Поклонники взмолились о выздоровлении сгорающей от недуга певицы и посочувствовали о том, что ей пришлось пропустить семейное торжество.

"Помощи Божией молодым на многая и благая лета!!!"; "Как же это красиво! Ольга спасибо, что поделились личным. Поправляйтесь пожалуйста"; "Ольга, вам скорейшего выздоровления!"; "Молимся", – написали в комментариях фолловеры.