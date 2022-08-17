Жара сделала свое дело: превратившегося в старца Васильева из "Модного приговора" опознали по брошке

Основной заработок Васильева сегодня – это лекции и мастер-классы. Очередная встреча с поклонниками прекрасного состоится в Сочи.
"Я поговорю на тему "Сергей Дягилев и ориентализм в моде XX века, – сообщил Васильев. – Я уверен, что все кто хотят меня увидеть и услышать, поспешат на мое выступление".
31 марта исполнилось 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева – знаменитого русского театрального деятеля и художника. Он – один из основателей группы "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева", антрепренёр. Сыграл одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX веков, открыл многих талантливых артистов балета, композиторов и художников. Про все это и пойдет речь на лекции Васильева.
"Погода отличная – 30 градусов на солнце, море, купание, ну и внешнее счастье налицо, – хвалится историк моды. А завтра встретимся уже в Ярославле".
Правда, не все сразу признали 63-летнего Васильева – он оброс, обрюзг. Превратился в старца. И только по яркой крупной броши на груди можно опознать знаменитого историка моды!"