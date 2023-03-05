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Воскресенье 5 марта

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"Хватило бы на трое суток": 67-летняя Долина похвасталась стойкостью юнца после близости

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Лариса Долина испытала фейерверк эмоций.

Лариса Долина усвоила главный урок всех популярных в медиапространстве людей: регулярное пополнение личного блога. А если туда разместить что-нибудь откровенное или пикантное, то отдача возрастает в разы.

Руководствуясь этим, 67-летняя Лариса Долина разместила на своей страничке видеоролик, в котором она вжимается в молодого красавца и ни на секунду не прерывает с ним тактильного контакта. Сближение тел, полные эмоций взгляды...

В спутнике Ларисы Долиной многим удалось узнать Максима Аверина. Впрочем, и сама певица посвятила ему огромный пост.

Пожелала она прояснить, что же творится между ними, ведь зрители видео могли посчитать, что наткнулись на пару возлюбленных. Оказывается, Аверина и Долину связывает лишь 10-летняя дружба. Накануне они, по случайному стечению обстоятельств, давали концерты в соседних залах, а сегодня, обрадованные встречей, решили провести время и немного спеть дуэтом.

Призналась она и в том, что считает актера невероятным человеком, заряжающим такой энергетикой, что каждая встреча с ним похожа на фейерверк. После близости Лариса Долина затронула схожесть интересов: подчеркнула, что им всегда есть о чем пообщаться.

"Тем для общения хватило бы на трое суток, как минимум, но мы оба ценим время друг друга, учитывая наши чудовищные графики", – Лариса Долина похвасталась стойкостью юнца.

5 марта 2023, 17:43
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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