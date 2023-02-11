"Знает, как привлечь к себе": облитую помоями Долину облизали с ног до головы

Какие наряды приходят в голову большинства, когда они слышат фразу "67 лет"? Цветастая юбка в пол, ортопедические ботинки с широкой колодкой и платок на голове, скрывающий седые волосы. Но с таким мнением явно не согласна Лариса Долина!
Исполнительница, которой через полгода исполнится 68, продолжает одеваться ярко и сексуально. И на мнения недоброжелателей ей наплевать. Для примера, в своем телеграм-канале Лариса Долина не стесняясь жестких комментариев выкладывает самые разные снимки: тут она затянута в платье со стразами, а здесь – вся облачена в кожу будто герой из фильма "Матрица".
И, пусть хейтеры облили Ларису Долину словесными помоями, понаставив ей символов в виде "тошноты" и "пальца вниз", преданные фанаты
облитую помоями Долину облизали с ног до головы
и наставили ей "сердечек".