Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Воскресенье 5 марта

14:55Показавший свой причиндал Басков окунулся в мир "групповухи": Главное – не количество 13:52Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика 13:32Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно 13:10Семья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода 12:33"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо 12:01Уже синеет: с телом несчастного Костомарова начались страшные изменения 11:03"Что не сделаешь ради денег": уединившийся Галкин* выложил фото своего крепыша 08:14Как организовать свою собственную выставку? 06:21Эдита Пьеха дала рецепт: драники со вкусом детства 04:15Милые козлятки выстроились в очередь за лакомством – кто первый добежит? (видео) 02:09Почему мы не чувствуем боль и чем это грозит: объяснил врач 00:02День Льва Катанского: народные приметы и традиции 5 марта 22:11Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников 20:02Позор России: 5 кумиров шоу-бизнеса, растлевающих молодежь 18:44Прощание навзрыд: нашедшую покой у мраморной плиты Стриженову проводили еловыми ветками 18:33"До первого запоя": сладкая сказка обрюхатившего армянку Прилучного разбилась вдребезги 18:16"Он тоже возбужден": растянувшая влажные ноги Волочкова зашлась в диком крике 17:10Округлившаяся Ходченкова явила миру нового человека: Девочка 16:52"Уходи от него": вытащенный с того света Костомаров разорвал сердце Домниной в клочья 15:47Большой размер: Игорь Крутой показал достоинство настоящего мужика 15:12Миллионы от продажи московской недвижимости Лобода решила направить украинской армии 14:51SHAMAN под кайфом горячо ласкал молодуху за спиной у жены: Туда-сюда 14:45"С лицом как попа": располневшая Ева Польна взглянула на себя со стороны 13:13Обман и предательство: Алферова выставила Берова никудышным мужем 13:09"Никогда не будет семьи": потерявший жену Борис Корчевников остался один с маленькой дочкой 12:05Развод Бондарчука с женой предали огласке: Это конец 11:22"Чуть не расцарапала глотку": Гагарина врезала Басте в эфире шоу "Голос" 11:20Дочь развелась, а сын до сих пор ходит в холостяках: как живут дети Сябитовой 11:07"Слезы": измученный поражением ног 77-летний Якубович оставил завещание перед кончиной 09:59"Женщин у него было много": разочарованный Панкратов-Черный пожинает плоды разгульной жизни 08:07Милые совята покорили сердца зрителей – видео 06:08Модная верхняя одежда на весну 2023: Самые стильные варианты 04:10"Для хорошей кожи и женской красоты": как выбрать полезные финики 02:23Почему ЦБ РФ борется с нулевой ипотекой 00:01День Архипа и Филимона: почему 4 марта нельзя трогать иглы 22:20"Он падает": зачем певец SHAMAN засовывает в штаны продолговатый предмет 21:40"Что с лицом?": увядающая Собчак внезапно пожелтела 21:20СМИ: В Москве убили одного из разработчиков вакцины "Спутник V" 21:00Расставшаяся с молодым любовником Бабкина заговорила об обиде и мести: Изнутри сжирает зависть 20:20"Полное г****": собирающая бутылки Лолита Милявская наткнулась на жесткую критику 20:00"Вокруг меня достаточно идиотов": неразборчивая Лолита публично захаяла любовника 19:40"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях 19:20"Эта зараза надолго": переживший тяжелую болезнь Боярский признался в ухудшении состояния 19:00"Состояние настоящего отчаяния": изнеможденную Высоцкую довели до слез 18:40"Есть вопросы": врачи осмотрели ушедшего в кому Костомарова 18:20Лепс завел новый роман, а Муцениеце судится с Прилучным: смотрите новый выпуск "На днях" 18:00"Болезнь": Поргина озвучила шокирующую причину исчезновения Борисова 17:40"Их объединяет любовь": ищущая утешение Барановская попалась с голым седым мужиком 17:20В Москве один мужчина убил другого во время интима 17:00Новинки февраля на столичном рынке жилья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно

1739

Леонид Агутин и Анжелика Варум попрощались.

Леонид Агутин пообщался с журналистами и рассказал им информацию, которая расстроила самых преданных фанатов пары. На фоне постоянных слухов о разводе, супруги приняли решение отдалиться.

Оказывается, некоторое время назад Леонид Агутин и Анжелика Варум окончательно разъехались. Вдрызг разругавшиеся из-за режима сна, теплоты одеял и просмотра сериалов супруги приняли решение обзавестись собственными спальнями.

И, как утверждает Леонид Агутин, это стало отличным решением. Более того, он, обратившись к телезрителям, призвал их последовать их с Анжеликой Варум примеру.

"Можно вообще делать что угодно", – похвастался певец.

Однако, не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Изгнанный в другую спальню Леонид Агутин перепробовал уже множество способов, чтобы вернуть расположение супруги: писал стихи, пел песни, дарил баснословно дорогие украшения... Но, увы: сердце Анжелики Варум не дрогнуло.

Так что пока что Леонид Агутин вынужден греть постель в одиночестве и об интимной близости с женой даже и мечтать не может. Анжелика Варум и здесь настроена решительно: считает, что супружеский долг после 50-летия больше похож на акт милосердия, нежели чем на акт страсти.

5 марта 2023, 13:32
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
НТВ, "Ты не поверишь!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

По теме

Больше не вместе: Изведенная Варум вышвырнула вон пойманного на грязной измене Агутина
Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Показавший свой причиндал Басков окунулся в мир "групповухи": Главное – не количество

Николай Басков – обладатель пикантной штучки.

Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика

У Нагиева ситуация вышла из-под контроля.

Семья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода

Что происходит в семье Чумакова и Ковальчук?

"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо

Алла Пугачева испугала очевидцев.

Уже синеет: с телом несчастного Костомарова начались страшные изменения

Роману Костомарову опять хуже.

Выбор читателей

04/03СбтПрощание навзрыд: нашедшую покой у мраморной плиты Стриженову проводили еловыми ветками 04/03СбтРазвод Бондарчука с женой предали огласке: Это конец 04/03Сбт"Уходи от него": вытащенный с того света Костомаров разорвал сердце Домниной в клочья 04/03Сбт"Слезы": измученный поражением ног 77-летний Якубович оставил завещание перед кончиной 03/03Птн"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях 04/03СбтОбман и предательство: Алферова выставила Берова никудышным мужем