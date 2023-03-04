"Он тоже возбужден": растянувшая влажные ноги Волочкова зашлась в диком крике

Анастасия Волочкова показала подписчикам свой экстаз.



Анастасия Волочкова будучи весьма активным пользователем социальных сетей транслирует в свой блог все, что с ней происходит. Вот и накануне она записала видео, в котором показала не только нового мужчину, но и то, каким именно образом он довёл её до состояния исступления.

Брюнет крепкого телосложения приехал в особняк балерины не просто так, а с милым подарком. Его Анастасия и продемонстрировала всем подписчикам.

Растянувшая влажные от масла ноги во всю длину Анастасия Волочкова покрутила перед камерой небольшую коробочку. И, как только она её открыла, сразу же зашлась в диком крике. Внутри лежал не только чехол для телефона с гравировкой, но и милый маленький брелок в виде медведя.

Как оказалось, это был не первый подарок для Волочковой в честь наступающего Восьмого марта. Чуть ранее ей подарили телефон, которым она не преминула возможностью похвастаться.



К слову, крики и жестикуляция Анастасии Волочковой были так экспрессивны, что напугали лежащего на диване кота, откуда он поспешно ретировался.

"Он тоже возбужден", – смущенно подметила блондинка.

После этого балерина попросила помощницу прекратить съемку, а затем прижалась к брюнету. И, как подметили комментаторы, гость Анастасии Волочковой выглядел не слишком счастливым, а многие и вовсе его пожалели.



