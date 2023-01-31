"Ребро проткнуло легкое": изнуренный в реанимации Дроздов перестал говорить

Анализы Николая Дроздова оставляют желать лучшего.

На днях Николай Дроздов угодил в реанимацию после того, как получил серьезную травму. Заслуженный журналист России вышел из дома, поскользнулся на льду и упал. Ведущий передачи "В мире животных" сломал себе восемь ребер. Состояние 85-летнего мужчины было сложным, сообщали СМИ.

О том, как себя чувствует Николай Николаевич сегодня, рассказала его дочь Елена в беседе с "360". По ее словам, кризис уже миновал, однако радоваться пока рано. Во-первых, Дроздов очень слаб. Во-вторых, его анализы нельзя назвать хорошими. Врачи говорят о длительном восстановлении изнуренного ученого. "Одно ребро проткнуло легкое", – сообщила Елена. Мол, из-за этого в плевральной полости скопились жидкость и воздух.

Дочь зоолога также рассказала, что он, получив травму, перестал говорить родным о своем состоянии. Лишь потом родные узнали, что Николаю Николаевичу очень больно. Поэтому скорая помощь забрала ведущего известной передачи про животных лишь спустя сутки после травмы.

До того, как Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребер, ему можно было лишь позавидовать. В преклонном возрасте он казался здоровым и энергичным. А все потому, что ученый ведет здоровый образ жизни. Ранее "Дни.ру", проанализировав философию телеведущего, выделили 10 заповедей, которые ведут к счастью и долгожительству.