"Эта зараза надолго": переживший тяжелую болезнь Боярский признался в ухудшении состояния

73-летнему Михаилу Боярскому стало хуже.

На днях 73-летний актер и певец Михаил Боярский выступил с песней "Динозаврики" на вечере памяти композитора Виктора Резникова. Этот выход в свет состоялся после продолжительного перерыва. Переживший полтора года назад тяжелую болезнь — коронавирус, Михаил Сергеевич отстранился от карьеры и светской жизни.

Журналисты решили узнать, как дела у прославленного актера. За кулисами мероприятия состоялся разговор, в котором Боярский признался в ухудшении состояния. Несмотря на сделанную заранее вакцинацию против коронавируса, последствия недуга преследуют мужчину до сих пор.

Так, Михаил Боярский заметил ухудшение памяти. Многие заболевшие рассказывают о подобном последствии. А еще снизилась подвижность — видимо, организм потратил действительно много сил на борьбу с вирусом. И битва все еще продолжается.

"Я не восстановился еще до конца… Эта зараза все-таки надолго", — грустно вздыхает Михаил Сергеевич.

Особую радость Боярскому приносит общение с внуками. Сын Сергей порадовал главу семьи двумя дочерями, а дочь Елизавета — двумя сыновьями. Время с внуками сейчас вытеснило карьеру в жизни Михаила Боярского.