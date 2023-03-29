Молодая жена Цекало шевелит рукой между ягодиц: Нравится, когда душат

Жена Александра Цекало выставила тело напоказ.

Шоумен Александр Цекало взял в оборот роскошную модель со смуглой кожей, черными волосами и пышными формами. Дарина Эрвин совсем молодая — ей 31 год, в то время как ведущему давно за 60. Разница в возрасте не мешает семейному счастью, только вот злые языки поговаривают, что молодая жена Александра Цекало уж слишком развратная.

Девушка мнит себя художником и даже добивается успехов в этом деле, проживая в Лос-Анджелесе. Тематика ее работ очень откровенная. Поклонники и в России, и в США приходят к выводу, что молодая жена Цекало слегка помешанная на сексе.

Знойная брюнетка Дарина Эрвин разместила в личном блоге пикантную картину, выполненную карандашом. Знаменитость запечатлела обнаженную пятую точку женщины с акцентом в интимной зоне. Молодая жена Александра Цекало усердно шевелит рукой с карандашом между ягодиц, чтобы подчеркнуть глубокую ложбинку.

Казалось бы, ну увлеклась женским задом, и ладно. Но почти все публикации на ее страничке сопряжены эротическим подтекстом. "Ваша страховая компания знает, что вам нравится, когда вас душат во время секса?" — спрашивала не так давно у подписчиков Дарина Эрвин.

Напомним, Александр Цекало души не чает в своей возлюбленной. Но в Сети поговаривают, будто брак этот по расчету — молодая жена жадно сосет у "папика" деньги.