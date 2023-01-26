10 сантиметров висят как кишка: женившийся на молодухе Цекало крупно влип с детородным органом

Четыре года назад Александр Цекало женился на модели и художнице Дарине Эрвин. Супруга младше продюсера на 30 лет, но похоже, разница в возрасте совершенно не мешает паре сосуществовать. Некоторые мужчины даже завидуют шоумену, ведь рядом с ним сексапильная и раскрепощенная женщина.
Некоторых излишняя откровенность Дарины Эрвин шокирует. Девушка, как известно, любит рисовать людей без одежды и в деталях прорабатывать первичные половые признаки. Молодая жена Цекало не раз показывала подписчикам в популярной соцсети рисунки, на которых изображен половой член.
Кажется, Александр крупно влип с детородным органом, ведь у некоторых интернет-пользователей сложилось впечатление, что жена продюсера просто озабочена темой секса и жить не может без пенисов. Она то и дело намекает на них в публикациях.
Например, недавно супруга 61-летнего Александра Цекало выложила фото вязаного чехла для члена. 10 сантиметров пряжи на фото висят как кишка, которая никак не придет в тонус. Пряжа на вид сделана качественно, но толщина нитей и способ переплетения повлияли на упругость изделия. Публикацию Дарины Эрвин обсудили в телеграм-канале "Только никому...". Его авторы пошутили, что жена продюсера "связала ему подарочек на зиму".