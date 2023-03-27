"Готова зарабатывать, где выгоднее": прижатая к стенке Лорак озвучила четкую позицию

Поклонники накинулись на Ани Лорак.

Украинская певица Ани Лорак уже много лет живет и работает в России. С начала февральских событий от артистки требовали четко выразить свое мнение, однако звезда "Евровидения" долго отмалчивалась. Теперь же в социальных сетях появилось большое письмо поклонникам.

По словам Ани Лорак, переезд в Россию произошел из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Прижатая к стенке политиками, певица не могла развиваться. В новой стране она нашла и признание, и популярность. Однако, артистка утверждает, что никогда не отказывалась от своих корней.

Теперь певица озвучила четкую позицию — она в нейтралитете, сообщает издание Царьград. Лорак назвала себя деятелем искусства и певицей, которая не может принимать никаких сторон. Для нее главное — это творчество, которое можно дарить аудитории всего мира. Ани Лорак хочет, чтобы ее музыку слушали люди разных стран и убеждений.

К сожалению, не все поклонники приняли такое мнение. В комментариях к публикации появилось большое количество негатива — как с одной, так и с другой стороны. Однако, Ани не стала закрывать свой пост, дав подписчикам возможность высказаться.

"Никакой позиции — готова зарабатывать, где выгоднее", "Почему вы не хотите озвучить свою четкую позицию?", "Вы слишком долго молчали", — пишут бывшие ценители творчества Ани Лорак.

Депутат Госдумы Максим Иванов уверен, что за проукраинскую позицию артистку надо наказать.

"Тех людей, которые выступают против нашей страны, не нужно поддерживать и выплачивать гонорары за концерты", – отметил Иванов в беседе с интернет-порталом "Подмосковье сегодня".

