Альфонс: кем на самом деле является новый бойфренд Ани Лорак

Лорак рискует всем.

В начале года певица Ани Лорак сообщила о новом романе. Она и раньше намекала, что влюблена, но не раскрывала личности бойфренда. Недавно артистка приоткрыла завесу тайны и рассказала о своем возлюбленном подробнее.

44-летняя Ани Лорак поведала, что ее любимого зовут Исаак Виджраку. Он испанец, инструктор по йоге и эксперт по холистическому оздоровлению организма. Когда Лорак сблизилась с мастером, то поняла, что влюбилась. В тот момент она сама от себя не ожидала таких чувств.

Напомним, расставание с бывшим мужем в 2019 году далось Ани Лорак ужасно тяжело, она долго переживала. Поэтому новая любовь стала для нее глотком воздуха. Исаак буквально вернул ее к жизни и стал новым смыслом.

Ани Лорак считает нового возлюбленного своим "учителем" и не скрывает этого. Она всегда советуется с ним по любому вопросу. Поклонники Лорак волнуются, как бы Исаак не оказался альфонсом и не разбил сердце певицы вновь, ведь тогда она будет просто раздавлена.

Напомним, Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу на протяжении десяти лет. От мужа она родила дочь Софию, которой сейчас 11 лет. Пара распалась, когда муж стал периодически изменять Лорак.