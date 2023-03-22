Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число

SHAMAN не такой уж и великий певец, каким его считают некоторые.

С прошлого года Ярослав Дронов находится на пике популярности. Таким его сделали песни, пропитанные патриотизмом. На концерты к молодому музыканту собираются толпы россиян. К примеру, как передает URA.ru, билеты на его шоу в Перми раскуплены, а приобрести их можно только на Avito. Однако, как оказалось, от творчества SHAMANа в восторге не все.

Песни ставшего знаменитостью молодого человека с журналистами обсудил Валерий Сюткин. Он признался, что не относит себя к числу фанатов, потому что их содержание и стиль ему не откликаются. Фаворитом в плане этаких отечественных композиций он для себя выделяет автора таких советских хитов, как "Твоя страна — твой верный друг" и "Команда молодости нашей".

Со слов Валерия Сюткина можно сделать вывод о том, что Александра Пахмутова количеством почитателей своего творчества, условно говоря, всыпала SHAMANу по первое число. Ведь ее песни близки не только вокалисту группы "Браво", но и другим соотечественникам. При этом музыкант признался, что аудитория у его юного коллеги все же есть – это в основном молодежь.

Стоит отметить, что о перспективах артиста рассуждают многие музыкальные критики. Некоторые из них считают, что для него главное – не застрять в одном амплуа и не зазвездиться. Однако он, как писали ряд СМИ, уже начала слегка наглеть – как подобает королям отечественной эстрады. Например, недавно в Сеть попали документы с Госзакупок, в которых SHAMAN грозится отменой концерта из-за неправильного написания его псевдоним.