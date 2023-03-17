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Шоу-бизнес
Горе: SHAMAN рухнул с большой высоты

Горе: SHAMAN рухнул с большой высоты

SHAMAN разбился на тысячи мелких кусочков.
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Критика SHAMAN – настоящее горе для его поклонников. Многие уверены в том, что критики являются либо ненавистниками любителя льняных рубашек, либо далеко неравнодушными к нему людьми. Далеко ходить за примером не надо, ведь даже сам исполнитель на днях поделился мыслями о том, что журналистка Ксения Собчак испытывает к нему чувство влюбленности. Виной такому мнению стало то, что она неоднократно саркастично проходилась по белокурому юнцу.

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Но не только блогеры и телеведущие начали делиться своими мыслями. Теперь даже депутаты начали высказываться о чрезмерно загордившимся Ярославе Дронове (Настоящее имя SHAMAN – Прим. ред.).

Например Нина Останина – председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ узнала о том, что в одной из школ Екатеринбурга пятиклассников заставили учить текст песни SHAMAN "Я русский". Депутат уверена, что это был опрометчивый поступок со стороны.

По ее словам, песню, которая сейчас является хитом, могут через несколько лет забыть. Более того, в культуре России есть множество песен, с которыми можно можно знакомить детей. Например "С чего начинается Родина", которую пели и наши родители, и наши бабушки и дедушки. Что же до Ярослава Дронова, то он с подачи чиновницы рухнул с большой высоты. Ведь женщина уверена, что певец таких почестей пока что не заслужил.

"Испытание временем не прошла. Пока она не стала нашим культурным кодом", – жестко высказалась женщина об исполнителе SHAMAN.


SHAMAN ( Ярослав Дронов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2023, 16:00 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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