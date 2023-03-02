"Пусть порадуются": замеченная с горбом Пугачева сделала заявление об ограблении дворца

Одна за другой невзгоды преследуют Аллу Пугачеву.

Спешно покинувшая Россию в сентябре прошлого года Алла Пугачева обживается в Израиле. Она воспитывает детей, ждет мужа с гастролей, а иногда выходит в свет на концерты других, некогда любимых россиянами артистов. Так, на выступлении Лаймы Вайкуле Примадонну увидели недоброжелатели.

С их подачи в сети распространились слухи о здоровье народной артистки. Якобы замеченная с горбом Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. В новом интервью она прокомментировала такие новости. По словам Пугачевой, она даже не помнит, кто этот человек, распространяющий информацию о ней.

Не оставила Алла Борисовна без внимания и информацию о возможном ограблении ее дома. Буквально сразу же она сделала заявлении об ограблении своего, так называемого, дворца. Пугачева уверяет, она не живет в Кесарии. Их с супругом никто не грабит, только достает в формате новостных заголовков.

Алла Пугачева думает, что люди, распространяющие ложную информацию, скорее всего, хотят вызвать жалость к ней и мужу юмористу. Она относится к этому философски.

"Если кому-то в радость – думать, что мне плохо, пусть порадуются", — завершила разговор Алла Борисовна.