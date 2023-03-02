Раздутое лицо и трещины под глазами: Олег Газманов зависим от бутылки

Газманов отчаялся из-за проблем.

Олег Газманов приобрел квартиру в Латвии задолго до начала спецоперации. Раньше певец часто проводил там время вместе с семьей. Осенью прошлого года артист решил продать недвижимость, но долго не мог найти покупателя. В итоге правительство страны заморозило его активы. Также у Газманова есть квартира в Италии, ее он тоже фактически лишился из-за обострения геополитической обстановки. Недвижимость также заморозили итальянские власти.



Сдавать жилье Олег Газманов не стал, но продолжал платить за коммунальные услуги. При этом у Газманова появились проблемы с вывозом из Латвии личных вещей. Теперь он только мечтает стрясти со своей квартиры хотя бы бутылку алкоголя, которую оставил там. Олег Газманов так волнуется, что совсем запустил себя, пока думает о квартире и заветной бутылке. В последнее время артист выглядит неважно – у него раздутое лицо и трещины под глазами.

"Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги ее никто не хочет смотреть. Там на кухне осталась бутылка хорошего алкоголя 1951-го года выпуска. Надо будет попросить кого-то из лояльных латышей, чтобы мне ее привезли!" – горюет Газманов.

Певец верит, что вскоре ситуация разрешится, и он наконец получит свою бутылку! Ведь власти Латвии попросту не могут заморозить его имущество, так как это нарушение закона. остается только надеяться, что на фоне переживаний у Газманова не разовьется пагубная зависимость. Директор Московского научно-практического центра наркологии Антон Масякин заявил, что о наркотической зависимости могут говорить перепады настроения и тревожные состояния, сообщает "Радио 1".