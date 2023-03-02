"Придется вызывать полицию": охмуривший Лорак жених показал истинное лицо

Лорак снова попала в ненадежные руки.

На протяжении года знаменитую певицу почти не видно. Она все реже появляется на публике, почти не дает концерты и мало общается с поклонниками. На днях Ани Лорак вышла на связь и дала понять, что в ее жизни произошли кардинальные изменения – у нее появился мужчина, который, как надеятся поклонники, ее не подведет.

Ведь у певицы уже был печальный опыт. После расставания с продюсером Юрием Фалеса она вышла замуж за турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, но в 2019 году объявила о расставании. После этого звезда закрутила роман с молодым исполнителем Егором Глебо, но и тут не повезло – опять разрыв.

Теперь у Ани Лорак новая любовь. Ее новоиспеченный бойфренд – испанский инструктор по йоге Исаак Виджраку. Поклонники искренне радуются и в то же время переживают за свою любимицу, ведь неизвестно, чем закончатся ее новые отношения. Журналисты к этому вопросу даже привлекли шаманку. И, благодаря ее дару, новый избранник певицы показал ей свое истинное лицо.

По ее словам, мужчина просто пользуется звездой. Ему нужны средства и он не остановится пока не получит их, а также славу своей возлюбленной. Кроме того, Эльвира Усубалиева убеждена, что расставание пары будет из-за измены и получится очень громким!

"Певице придется прибегать к букве закона, вызывая полицию и вынося скандал в публичное поле", – увидела колдунья будущее Ани Лорак.