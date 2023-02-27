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Сбежавшая из России Лорак рассекретила нового возлюбленного

Ани Лорак без памяти влюбилась
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Певица Ани Лорак за свои 44 года немало натерпелась в личной жизни. Складывалось ощущение, что в любви звезде совершенно не везет, несмотря на великолепные внешние данные.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Певица долгое время состояла в отношениях с продюсером Юрием Фалеса, который был старше ее на 18 лет. Пара распалась. В 2009 году Лорак вышла замуж за турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, который переехал вместе с ней на Украину. Дочь София родилась в счастливом браке, а ее крестным отцом стал Филипп Киркоров. В 2019 году пара развелась. Потом Лорак встречалась с молодым исполнителем Егором Глебо, однако здесь тоде все было несерьезно.

Наконец Ани Лорак вновь обрела счастье. Сейчас певица переживает новый прекрасный этап личной жизни. Артистка показала поклонникам своего нового возлюбленного, которым оказался испанский инструктор по йоге Исаак Виджраку. Певица не скрывает чувств и открыто признается ему в любви, на чир мужчина отвечает взаимно.

Напомним, осенью прошлого года украинская артистка Ани Лорак стала изгоем в своей стране и лишилась бизнеса в России. Тогда она покинула Россию и отправилась за границу. На какое-то время она жила в Турции недалеко от своего бывшего мужа.

Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2023, 12:00 Источник: соцсети • Требует проверки
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