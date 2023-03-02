"Случилось предательство": разведенный с Пугачевой Киркоров признал роковой удар спустя годы

Откровения короля эстрады

В Москве вручили российскую национальную музыкальную премию "Виктория". Среди триумфаторов вечера был Филипп Киркоров. Он получил награду за совместную с Анной Асти работу "Хобби". На сцене они появились вдвоем. "Я бы тебя взял на ручки и унес, но боюсь, что швы разойдутся, – пошутил певец. – Тут в зале присутствует мой пластический хирург".

Король российской эстрады не скрывает, что обратился за помощью к хорошему пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. "Была проведена большая комплексная работа. А после операции Филипп выполнял мои строгие рекомендации и похудел на 12 кг", – рассказывал Тимур журналистам.

Что же сподвигло певца на радикальные перемены во внешности? "Тут очень важна мотивация, – признался исполнитель в интервью "Дни.ру". – А главная мотивация сегодня – это мой юбилейный тур. До того, как начать работать с Тимуром Хайдаровым, в моей жизни был присутствовал замечательный косметолог Лусине Карапетян, помогавшая на протяжении многих лет ухаживать за лицом и телом, чтобы мое появление на экране вызывало эстетические чувства".

В апреле певцу исполнится 56 лет. "Я сам не верю этому, потому что на 56 себя совершенно не ощущаю, – говорит Киркоров. – В душе мне не больше 33-х!"

Филипп постоянно в работе, постоянно в топе новостей. Но ему знакомо понятие усталости и разочарования. "Аккумуляторы разряжались, – образно описал он то свое состояние. – Выжженое поле оставалось в душе после какого-либо предательства. Но я давно не принимаю все близко к сердцу. Тем более, последнее предательство в моей жизни случилось 20 лет назад (с Пугачевой артист развелся в 2005 году – Прим. ред.) и после этого я стал смотреть на жизнь и вещи легко, а прошлое вспоминать с благодарностью".