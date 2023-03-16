От жара лопнуло даже стекло: в доме вдовы Этуша обнаружили обгорелый труп

Газ бывает опасен

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже пятый год как Елена Евгеньевна – вдова...

Она понимает, что жизнь продолжается. И ее энергии и талантам можно только позавидовать. Смотришь на вдову, и вспоминаются строчки Леонида Филатова: "Без меня не унывай! Чаще фикус поливай! Хошь – играй на балалайке, Хошь – на пяльцах вышивай! Ну а сунется такой, Кто нарушит твой покой, – Мне тебя учить не надо: Сковородка под рукой!.."

Сковородка, кстати, у вдовы необычная. Она рассказала, что купила "чудо-сковородку газ-гриль", которая позволяет готовить на газу на загородной даче и на керамической электроплите в Москве. Но Елена Евгеньевна советует заниматься приготовлением исключительно на самой маленькой конфорке и не открывать крышку во время процесса.

На своей странице в запрещенной в России социальной сети вдова опубликовала фото обгорелого трупа курицы, приготовленного на сковородке. "Готовится где-то час, если мясо большими, толстыми кусками, то дольше, – учит опытная повариха Елена Этуш. – Главное, не забыть привинтить к куполу крышки устройство, похожее на форму для кекса, рассекатель. Иначе при приготовлении стекло лопнет, как у меня".