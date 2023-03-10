Сепсис не остановить: перенесший ампутацию Костомаров может лишиться еще одной части тела

Опять тревожные новости о Костомарове.

За лечением прославленного фигуриста наблюдает вся страна, искренне переживая за его самочувствие. Новости постоянно приходят разные. С момента попадания олимпийского чемпиона в больницу, сели верить СМИ, он уже успел перенести ампутацию левой стопы и частей правой, а также инфаркт. Какие-то источники сообщали, что Роман Костомаров лишился кистей рук, однако его мать опровергла эту информацию.

На днях поклонников обрадовали первые за длительное время хорошие известия о спортсмене. Илья Авербух сообщал, что врачи наблюдают улучшения в состоянии его коллеги по цеху. Однако радоваться пришлось недолго, ведь в прессе вновь появилась тревожная информация. Как сообщает Пятый канал, фигурист может лишиться еще одной части тела – руки. Правда, пока не понятно, всей или только части.

Все дело, как пишет RT, в том, что сепсис пока не остановить, врачи не справляются с ним. Утешает лишь то, что пока он не ярко выражен, но на его фоне уже вызывает беспокойство левая рука Романа Костомарова. Собственно, поэтому ему якобы и требуется зачистка тканей. Ситуация с ней может измениться за сутки. Кроме этого, как сообщает URA.ru, фигурист до сих пор подключен к аппаратам. И снимать его врачи не планируют из-за неспособности спортсмена справляться без них.