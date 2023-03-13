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"Жду внука": Поймавший дочь с темнокожим Агутин заявил о пополнении в семье

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Агутин готовится стать дедушкой.

Сладкоголосый певец в браке с Анжеликой Варум уже больше 20 лет. Плодом их любви стала дочь по имени Лиза, которой уже 24 года. При этом у музыканта есть еще один ребенок – Полина, которая родилась на три года раньше во время внебрачной связи Леонида Агутина с балериной Марией Воробьевой.

Довольно долго публика не знала о существовании у артиста старшей дочери. Известно о ней было только самым близким и родным людям. Но потом музыкант все же предъявил публике свою наследницу. Полина живет с матерью во Франции, где осваивала профессию юриста. А расстояние, к слову, никак не сказалось на общение знаменитого отца с дочерью.

Кажется, Леонид Агутин знает о ней все. И даже одним из первых поймал ее с темнокожим возлюбленным, с которым Полина, как рассказывал артист в интервью, состояла в отношениях уже давно. Встречается ли она с молодым человеком сейчас, неизвестно. Но во время поздравления девушки с 27-летием музыкант заявил о пополнении в семье, которого он очень ждет. Значит, серьезные отношения у наследницы все же есть.

"И очень уже серьезно жду внука, ну или внучку", – обратился к Полине в своем микроблоге певец.

Конечно, были и другие пожелания в день рождения старшенькой. Музыкант трогательно отметил, что между ними есть крепкая нить, которая не рвется с самого появления на свет дочери. "Души наши родственны", – растрогал поклонников посланием Леонид Агутин.

13 марта 2023, 12:40
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Леонида Агутина• Требует проверки

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