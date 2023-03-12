"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью

Анастасия Волочкова обессилена.

Необыкновенно насыщенным получился вчерашний день Анастасии Волочковой. Она приняла участие в одном из модныхт показов, состоявшихся накануне в столице.

Вдоволь надефилировавшись по подиуму Анастасия получила массу приятных впечатлений. Не преминула она возможностью подметить то, как сильно ей идет белый цвет и мужское окружение. К слову, рядом с балериной сложился круг из юношей, обступивших возбужденную Волочкову.

Неизвестно, чем именно завершился вечер, однако наутро проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью. Опубликовала в своем блоке собственный снимок подписав, что у нее "прекрасное начало дня". Укутана она была в мягкие пледы, а лицо светилось то ли благодаря фильтрам, то ли благодаря бурному вечеру и ночи.

Впрочем, посетители ее блога картину не оценили: оставили Анастасии в большей степени лишь саркастичные замечания.

"Принцесса Бодун", "Знатно прогарцевала (На показе – Прим. ред.)", – рассмеялись пользователи Сети над Анастасией Волочковой, подметив то, что на ней во время показа разошлась обувь.