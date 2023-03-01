Проклятый рак: заявлено о похоронах Вайкуле в Израиле

Поклонники певицы шокированы.

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле раньше была дорогим гостем в России, в нашей стране было много поклонников ее творчества. Певица получала дорогостоящие контракты, неплохо зарабатывала, однако после геополитических изменений решила похайпить на русофобии.

Ее позиция оказалась весьма и весьма лицемерной, потому что Лайма Вайкуле, на публику выступая против России, все же не отказалась от выступлений в самой России. Об этом рассказал журналист Михаил Шахназаров на своем ютуб-канале.

Певица и толкала со сцены политические лозунги, и размахивала флагом Украины, однако российские гонорары оказались для нее лакомым кусочком. Блогер подчеркнул, что Лайма Вайкуле совсем не против вернуться и выступить в нашей стране.

Одному предпринимателю из столицы, по его словам даже предложили корпоратив с участием звезды эстрады. Публицист констатировал, что Лайма Вайкуле сама себя хоронит, намекнув на скандальный концерт в Израиле.

"[Лайма Вайкуле] сама себя лопатой закапывает", – отметил журналист.

Он добавил, что концерт исполнительницы в Израиле можно сравнить с выступлением в сельском доме культуры. Меж тем, Лайма Вайкуле продолжает гастроли, даже несмотря на проклятый рак, подкосивший ее здоровье.