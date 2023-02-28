Изрезанную Вайкуле перекосило после ритуальных плясок в Тель-Авиве

Вайкуле тряхнула советской стариной.

Недавний концерт советской певицы Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве привел к настоящему скандалу. Артистка устроила черт знает что и скандировала националистические лозунги рядом со своей опльной подружкой Аллой Пугачевой. В какой-то момент сцена превратилась в нечто напоминающее ритуальное лобби, и помощники Вайкуле словно в угаре стали бегать по сцене и размахивать украинскими флагами. Словом, выглядело все это действо весьма страшно. Завершился этот праздник сатанизма торжественным заявлением Лаймы Вайкуле о том, что она всегда будет поддерживать горячо любимую с каких-то пор Украину. Не удивительно, что после всего этого с артисткой приключилось нечто странное.

После концерта на следующий день Лайма Вайкуле вышла на связь с поклонниками и шокировала своим видом. Ее лицо отчего-то казалось перекошенным и неузнаваемым. Без дорогих тряпок и боевого раскраса на лице Вайкуле стала скучной и обычной старушенцией, заметили поклонники. Более того, на ее лице были видны следы многочисленных пластических операций, которые с возрастом только уродуют человека.

Поклонники решили, что с певицей Лаймой Вайкуле после ритуальных плясок в Израиле приключилось несчастье на фоне ее неадекватного поведения.

Любопытно, что в тот злополучный вечер внимание публики привлекло не только поведение Лаймы Вайкуле, но и шаткая походка Аллы Пугачевой. Она буквально опиралась, как на клюку, на руку мужа, который уже затаскал немолодую женщину по всевозможным сходкам. Вишенкой на торте стало то, что Вайкуле пела на русском языке, несмотря на убеждения. Такая вот "биполярочка".