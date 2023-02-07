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"Рикошетом бьет": потерпевшая фиаско Орбакайте с камнем на шее пошла ко дну

Пугачева не смогла спасти дочь.
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В последнее время слава певицы Аллы Пугачевой и ее звездной семьи рушится как карточный домик. Некогда любимая миллионами россиян певица превратилась в настоящего врага народа после того, как покинула Россию и уехала с опальным мужем и младшими детьми в Израиль. Что же касается старшей дочери Примадонны Кристины Орбакайте, то ее скандальная мать теперь тянет ко дну словно камень на шее.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Недавно артистка добавила себе проблем и потерпела фиаско во время выступления с Игорем Николаевым в шоу "Дуэты". Орбакайте вышла с коллегой на сцену в одежде желтых и голубых тонов, что фанаты расценили как цвета украинского фалага. Многие решили, что таким образом Орбакайте выразила свою политическую позицию.

Теперь популярность исполнительницы хита "Танго втроем" стремительно падает. Она не выпускает новых песен и не делает интересных проектов, по сути просто идет ко дну. Продюсер Сергей Лавров считает, что во всем виновата именно ее мать Алла Пугачева, которая и привела дочь на сцену много лет назад.

"Раньше мама — паровоз. Сейчас интерес к Пугачевой упал, она просто стала раздражать людей. Это рикошетом бьет и по Орбакайте", – заявил продюсер.

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 20:00 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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