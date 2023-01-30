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Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой

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Трагедия певицы и ее мужа.

Имена детей живущей теперь в Израиле Народной артистки СССР Аллы Пугачевой знает вся страна – 51-летняя Кристина Орбакайте и рожденные в 2013 году суррогатной матерью двойняшки Лиза и Гарри Галкины. Но у Примадонны мог быть еще один ребенок. По возрасту – примерно как ее старший внук Никита Пресняков...

...В конце 80-х карьера Аллы Пугачевой была на взлете. Она открыла свой Театр песни, много выступала по стране и за рубежом. Но вдруг стала чувствовать постоянное недомогание. Врачи шокировали звезду – она ждет ребенка. И третий муж известной певицы – продюсер Евгений Болдин – уговорил ее сделать аборт. Позже стали известны и жуткие подробности этого кровавого убийства еще нерожденного ребенка.

"Это было нашей большой ошибкой, – потом признает Болдин. – Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что! Но тогда была такая ситуация... Нам казалось это невозможным! Множество заграничных гастролей, очень жесткий график, это было просто нереально отменить. И мы, получается, поставили карьеру выше семьи. Я не оказывал давления на Аллу, просто видел, что сейчас она не готова к рождению ребенка. И не стал препятствовать ее решению..."

Сделав аборт, Пугачева на полгода впала в депрессию. И только работа смогла ее вывести из этого жуткого состояния.

Стоит заметить, что позже певица будет пытаться забеременеть от очередного, четвертого по счету, мужа – Филиппа Киркорова. Но ей будет в тот момент уже 49 лет, а это возраст, который гинекологи считают "рискованным". "Лежала я четыре с половиной месяца, задрав ноги, не двигаясь, ну и что? Ребенок не удерживается. Три-четыре месяца – и выкидыш, – признавалась Пугачева в одном из интервью. – Очень жаль, но попытка родить оказалась неудачной: беременность не сохранилась". Ее тогдашний свекор Бедрос Киркоров рассказывал: "Алла Борисовна об этом говорила, что-то подняла… или кого-то подняла, и выкидыш был".

30 января 2023, 14:20
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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