"Отношения": Объявившая о беременности скрытная Дайнеко проболталась о романе с Воробьевым

Дайнеко поставила точку.

Певица – не из тех звезд, кто рассказывает подробности своей личности. О скрытной брюнетке известно лишь то, что она была замужем за барабанщиком Дмитрием Клеймановым, родила ему дочь, а потом со скандалом развелась. Сейчас у Виктории Дайнеко новыейроман, и, по мнению публики, там все серьезно.

К слову, недавно у артистки на том самом пальце заметили кольцо, что стало для сплетников отличным поводом начать разговоры о второму замужестве. Вместе с тем поползли слухи и о беременности певицы, о чем намекнуло не одно издание. Однако в одном из последних интервью она решила раз и навсегда поставить точку.

Показав плоский живот, она объявила о беременности, которой на самом деле нет. Что же по поводу заветного колечка, то оно, как оказалось, не обручальное, а астрологическое. Но возлюбленный у Виктории Дайнеко действительно есть – некий мужчина, далекий от мира шоу-бизнеса и занимающийся геологией.

Других новых деталей своей личной жизни она раскрывать не стала, а потому решила поговорить о хорошо забытом старом. Певица проболталась о романе с Алексеем Воробьевым, который в 2011 году наделал много шума, однако многие считали его банальным пиар-ходом. Напомним, что парочка рассталась весной 2012-го.

"Это была влюбленность, конечно. Это просто были симпатичные, приятные отношения", – охарактеризовала свои чувства артистка.