Повесили "табличку мертвеца": Тело изрезанной хирургами Летучей отправили в морг

Что произошло с Летучей?

Полгода назад звезда "Ревизорро" всерьез напугала своих поклонников. Блондинка угодила на операционный стол, и все это из-за ее халатного отношения к собственному здоровью. Теледива подвернула ногу, а длительная ходьба на фоне недуга привела к разрыву связок. В итоге, Елену Летучую в больнице буквально изрезали хирурги, чтобы спасти ногу.

Кажется, знаменитость окончательно восстановила свое здоровье, ведь она уже вовсю работает. Помимо съемок на телевидении, преподавания в школе телевидения "Останкино" звездная блондинка решила попробовать себя в качестве актрисы и согласилась на довольно интересную роль. Точнее, сам персонаж оказался очень близок теледиве, ведь ей, можно сказать, и кого-то изображать не понадобилась!

"В сериалах часто используют мой образ а-ля "Ревизорро", такой строгой Лены с губами. Мне это идет, я в этом образе хороша", – рассказала о пережитом опыте Летучая.

А вот обстановка, в которой она снималась, оказалась необычной: новоиспеченную актрису отправили в настоящий морг! Предрассудков у блондинки насчет пребывания в этаком королевстве мертвых у нее не было, но один факт все же повлиял на позитивный настрой.

"Когда мне на палец повесили "табличку мертвеца", стало немножко страшно! Моя сцена небольшая, но она очень веселая...", – разоткровенничалась Елена Летучая.

