"Дети не получаются": слухи об импотенции сына Орбакайте всполошили народ

Кристина Орбакайте могла бы стать бабушкой.

Однако дочь Клава еще не подросла, младший сын Дени занят бизнесом, а старший Никита выдерживает странную паузу. Пресняков женился на любимой девушке Алене еще в 2017 году, а детей в семье так и не появилось. Поклонники устали ждать, когда Кристина Орбакайте сможет понянчиться с внуками, и тогда поползли слухи.

Злые языки поговаривают, что отсутствие малышей в браке 31-летнего Никиты и 25-летней Алены связано с физиологией. На просторах Сети пишут домыслы о вероятной импотенции Преснякова. Диванные эксперты без медицинского образования с лихвой "ставят" диагноз, лишь бы как-то оправдать личную жизнь артиста.

Сам Никита о мужской силе высказываться не привык. Видимо, его больше волнует здоровье пищеварительного тракта. Из-за неправильного питания в его желчном пузыре образовались полипы. Чтобы избежать хирургических вмешательств, сын Кристины Орбакайте решил соблюдать диету и стал вегетарианцем.

На фоне этого в личном блоге его жены Алены народ не на шутку всполошился. Одни обсуждают отъезд парочки в США, другие муссируют слухи об импотенции.

"Плохо, что дети не получаются", — написали невестке Кристины Орбакайте.