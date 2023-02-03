"Наш любимый Юдашкин": Россия скорбит по умершему модельеру

Мир искусства и моды долго будет восстанавливаться после его ухода.

На официальном сайте известного модельера появилось страшное известие. Модный дом одного из ведущих деятелей моды и искусства прощается с основателем и идейным вдохновителем. Говорят, что его идеи будут актуальны еще долгие годы. Некоторые эмигранты русского происхождения даже в шутку говорили про него "наш любимый Юдашкин".

Россия скорбит по ушедшему модельеру. Причина смерти пока не раскрывается. Официальные источники уже подтвердили уход. Родственники пока не выходят на публику.

На 88-м году из жизни ушел француз Пако Рабан. Мировая слава пришла к нему в 1966 в Париже. Тогда представивший уникальную коллекцию из пластика и металла модельер шокировал публику. А еще на его показах впервые появилась музыка. Сложно представить показ, например, Валентина Юдашкина без стильной ритмичной музыки.

Ранее в нарядках Рабана выходили Одри Хепберн и Джейн Фонда. В 1999 году французский "Юдашкин" уже потихоньку начал отходить от дел. Сказывалось и здоровье, и желание развивать бренд новыми идеями.

Поклонники переживают, что теперь станет с миром моды. Почему же талантливым людям выдано так мало времени. Опять на ум невольно приходит Валентин Юдашкин. Напомним, что он уже несколько лет борется с онкологией.