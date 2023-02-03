"Ищет тухлятину": рыскающая по клоаке общества Собчак утонула в помоях

Ведущая Ксения Собчак засунула свой нос в чужие дела.

Несколько лет назад Ксения Собчак ворвалась на ютуб со своим новым проектом "Осторожно, Собчак!". В течение выпуска она старается раскрыть героя, обсудить насущные вопросы и показать зрителям все грани характера. Иногда выбор персонажей для выпуска вызывает большие вопросы. Рыскающая по клоаке общества Собчак не стесняется приглашать самых низкопавших героев. Например, в выпуске про известного маньяка, недавно вышедшего на свободу.

В других случаях Ксения Собчак приглашает героев, мнение которых вызывает большие вопросы. Например, в последнем интервью блондинка общалась с Катей Конасовой — блогером-разоблачителем всевозможных гивов, конкурсов и курсов. Катя и Ксения обсудили всех отличившихся звезд: Ксению Бородину, Гусейна Гасанова, Надин Серовски и других.

Последняя же решила ответить интервьюеру в своем микроблоге. Надин заявила, что Конасова и Собчак просто делают пиар на ее имени. Сама же Серовски, по своим убеждениям, никогда не пыталась подняться за счет чужой работы и чужих продуктов.

"Это незнакомый мне путь. Когда один человек, ничего не создавший в жизни, ищет сплетни и тухлятину и на этом развивается", — пишет блогерша.

Кажется, будто Ксения Собчак утонула в словесных помоях, которыми ее облили. Однако, ведущая всегда опирается на качество онлайн-образования и считает, что курсы должны быть полезными. Надин Серовски же, судя по программе, пока только вдохновляет поклонников на свершения.